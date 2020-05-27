الأسطورة مايويذر يتعرض لانتقادات لخرقه قواعد التباعد الاجتماعي

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

تعرض أسطورة الملاكمة الأمريكية السابق، فلويد مايويذر، لانتقادات حادة بسبب الافتقار إلى الحس السليم والمسؤولية، بعد أن شوهد يخرق قواعد المباعدة الاجتماعية في ملهى ليلي مكتظ.

وتم تصوير مايويذر في الحفل محاطاً بالمحتفلين في أريزونا، بعد أن رفعت الولاية قيود الإغلاق في عطلة نهاية الأسبوع.

وانتقد عمدة أريزونا، جيم لين، الملاكم مايويذر (43 عاماً)، قائلاً لصحيفة "تي إم زد سبورتس": "الصورة تثير القلق، وتكشف بصراحة عن نقص حقيقي في الفطرة السليمة والمسؤولية المدنية لدى الملاكم، والجميع يجب أن يدرك ويقوم بدوره في حماية صحته الشخصية، وصحة مجتمعه".

وبدت المشاهد في الملهى الليلي غريبة في ظل بقاء معظم أنحاء العالم مغلقة مع وجود إرشادات صارمة للمنع التجمعات، ولكن شوهد مايويذر مع أصدقاءه في النادي، دون وجود أقنعة أو قفازات أو معدات الوقاية الشخصية.

وحدثت التجمعات خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث تجاوز عدد القتلى في الولايات المتحدة للفيروس التاجي 97000 وبلغ عدد الحالات 1.6 مليون، وتابع لين قائلاً: "نجحنا معاً في منع طغيان الفيروس بفضل خدماتنا الطبية، وكان جهداً مكلفاً تحملته العديد من الشركات والأفراد بتكلفة باهظة لتحقيق النجاح الذي وصلنا إليه".

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