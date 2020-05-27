الدراج بوخمان متفائل بإقامة سباق فرنسا

المصدر: (برلين - د ب أ)

وسط حالة الجدل المثارة حول سباق فرنسا الدولي للدراجات (تور دو فرانس)، في ظل أزمة فيروس «كورونا»، قال الدراج الألماني إيمانويل بوخمان، دراج فريق «بورا-هانسجروه» والفائز بالمركز الرابع في نسخة العام الماضي، إنه «متفائل للغاية» بأن نسخة هذا العام ستنطلق في نهاية أغسطس المقبل، وكان سباق الدراجات الأكثر شهرة في العالم، والذي كان مقرراً له الفترة من 27 يونيو وحتى 19يوليو المقبلين، قد تأجل للفترة من 29 أغسطس وحتى 20 سبتمبر المقبلين، بسبب أزمة الوباء العالمي، وتشير التوقعات إلى إقامته من دون جماهير، وقال بوخمان: «الآن ظهر شعاع النور في نهاية النفق من جديد».

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