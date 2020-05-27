تعافي آيوينغ أسطورة السلة الأمريكية

المصدر: (نيويورك - أ ف ب)

خرج باتريك آيوينغ، أسطورة نادي نيويورك نيكس الأمريكي لكرة السلة، من المستشفى الذي أدخل إليه أواخر الأسبوع الماضي، بعد تشخيص إصابته بـ «كوفيد ـ 19»، بحسب ما أفاد نجله أول من أمس، وكتب باتريك آيوينغ جونيور عبر حسابه على «تويتر»: «أريد أن أشكر كل الأطباء والعاملين في المستشفى على اعتنائهم بوالدي خلال فترة وجوده، وكل من تواصلوا معنا بأفكارهم وصلواتهم منذ تشخيص إصابته»، وكان آيوينغ (57 عاما)، المدرب الحالي لفريق جامعة جورجتاون، قد أعلن في وقت سابق، في بيان عبر حسابه على «تويتر»، إصابته بفيروس «كورونا».

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