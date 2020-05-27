3 مصنفين في دورة البلقان للتنس

المصدر: (بلغراد - أ ف ب)

كشف المصنف أول عالمياً الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المتوج بـ16 لقباً في البطولات الكبرى، أن ثلاثة من نجوم التنس الأرضي، سيشاركون في دورة دول البلقان، والتي ينظمها النجم الصربي في يونيو المقبل، في ظل تعليق منافسات اللعبة عالمياً بسبب فيروس «كورونا»، وقال ديوكوفيتش في مؤتمر صحافي عقده في بلغراد، إن الألماني ألكسندر زفيريف المصنف سابعاً عالمياً سيأتي إلى بلغراد، وسينضم إلى النمساوي دومينيك تييم الثالث عالمياً، والبلغاري غريغور ديميتروف التاسع عشر، اللذين سبق تأكيد مشاركتهما في الجزء الأول من الدورة التي تقام في دول عدة في البلقان، وتنطلق من بلغراد يومي 13 و14 يونيو المقبل، ولم يحسم اللاعب ، ما إذا كان سيسمح للمشجعين بحضور المباريات.

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