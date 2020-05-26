طلب إيطالي بتأجيل مونديال التزلج الألبي

المصدر: (روما - د ب أ)

طالبت إيطاليا بالتأجيل، لمدة عام واحد، لبطولة العالم 2021 للتزلج الألبي، التي من المفترض أن تستضيفها في فبراير المقبل، في كورتينا دامبيدزو، لمدة عام، وذلك بسبب أزمة فيروس «كورونا» المستجد. وقال جيوفاني مالاجو رئيس اللجنة الأولمبية الإيطالية، إن مقترح تأجيل البطولة إلى مارس 2021، قُدم أمس إلى الاتحاد الدولي للتزلج.

وأضاف مالاجو في تصريحات لقناة «راي 3» التليفزيونية الإيطالية، أول من أمس: «رأينا أن التأجيل سيكون أكثر أماناً، وأعتقد أنه اختيار منطقي، وذلك أيضاً، باعتبار أن الأولمبياد الشتوي لعام 2022، المقرر في بكين، سيقام في فبراير، وبعده يمكن إقامة بطولة العالم في مارس في كورتينا».

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