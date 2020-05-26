راسل بطل «فورمولا1» الافتراضية

المصدر: (لندن - رويترز)

فاز جورج راسل سائق وليامز، بجائزة موناكو الكبرى بسلسلة فورمولا1 الإلكترونية، أول من أمس، في يوم كان من المفترض أن يشهد إقامة السباق الحقيقي، وأنهى إستيبان جوتيريز سائق مرسيدس الاحتياطي السباق في المركز الثاني متأخراً بفارق 39 ثانية وخلفه شارل لوكلير سائق فيراري في سباق بلاده، حيث كان يجلس على جهاز المحاكاة في منزله في موناكو، وهذا هو الفوز الثاني على التوالي لراسل في البطولة الافتراضية التي تشهد مشاركة سائقي فورمولا1 ضد بعض المشاهير من أجل إمتاع الجماهير بعدما تأجلت بداية الموسم بسبب فيروس كورونا المستجد، وشارك ثمانية سائقين من فورمولا1 في التجارب التأهيلية من بينهم بيير إيمريك أوباميانج مهاجم أرسنال والذي حل في المركز 16 في مشاركته الأولى مع مكلارين.

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