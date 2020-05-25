دوغلاس مرشح لدخول التشكيلة الهجومية الآسيوية

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

رشح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، البرازيلي دوغلاس لاعب العين السابق، للمنافسة على دخول التشكيلة المثالية للنسخ الأربع الأخيرة من دوري أبطال آسيا، بعدما سجل 5 أهداف مع "الزعيم"، وبلغت نسبة ترجمة التسديدات إلى أهداف 14.3%.

وأشار الاتحاد الآسيوي إلى أنه رغم أن مسيرة دوغلاس في البطولة انتهت بصورة محزنة عندما أهدر ضربة جزاء في النهائي أمام تشونبوك موتورز، إلا أن المهاجم قدم مساهمات كبيرة للفريق في الطريق للنهائي، بعدما سجل أمام زوباهان في دور الـ16 والجيش في قبل النهائي، وقبلها سجل 3 أهداف في دور المجموعات، وكان صاحب الرقم الأعلى في محاولات التسديد بمجموع 35 محاولة.

وطالب الاتحاد الآسيوي الجماهير، بالتصويت على المهاجم الأفضل حتى يوم السبت المقبل، على أن يتم الإعلان في نهاية مايو الجاري، عن التشكيلة المثالية التي اختارها الجمهور، والتشكيلة المثالية بحسب الإحصائيات.

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