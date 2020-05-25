فضيحة جنسية بالبريميرليغ في عزّ الحجر

المصدر: البيان الإلكتروني

ذكر تقرير بريطاني، أن أحد نجوم الدوري الإنجليزي الممتاز متهم بـ"اغتصاب جماعي" في حفل أقامه خلال إجراءات العزل العام، حيث اتهمت إحدى المدعوات اللاعب باغتصابها مع أصدقائه بشكل جماعي.

وحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، اشتكت إحدى الشابات (لم يتم الكشف عن اسمها لأسباب قانونية) للشرطة أنها وقعت فريسة "اغتصاب جماعي" من اللاعب وأصدقائه في شقة مستأجرة.

وأكدت الشابة أنها عندما استيقظت وجدت خدوشا على جسمها وواجهت صعوبة في المشي، فقررت اللجوء إلى الشرطة وتقديم شكوى بتهمة الاغتصاب ضد اللاعب الذي لم تكشف الصحيفة عن هويته أو ناديه، بحسب "روسيا اليوم".

وأكدت الشابة أن اللاعب استغل ثمالتها للقيام بفعلته مع أصدقائه.

وقالت الشابة إن التحقيق بدأ في الحادث، حيث أجرى المحققون مقابلات مفصلة معها، وقام الطبيب الشرعي بفحصها وكتابة تقريره.

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