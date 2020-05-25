لاعب يبيع ميدالية ذهبية ليشتري المخدرات

المصدر: (عواصم - وكالات)

كشف فلافيو دونيزيتي، مدافع ساو باولو البرازيلي، أنه تخلى عن ميداليته الذهبية لكأس العالم للأندية عام 2005 والتي أحرزها بالفوز مع فريقه على حساب ليفربول من أجل شراء الكوكايين. وقال دونيزيتي لصحيفة «غلوبوسبورت» البرازيلية: «بعت ميدالية كأس العالم للأندية لشراء المخدرات، لقد حصلت على 3.5 آلاف دولار)».

وتابع: «حينما حصلت على الأموال صرفتها على الكوكايين، فبعد يومين فقط دفعت 500 دولار أمريكي على المخدرات، وكلما امتلكت أموالاً أكثر اشتريت أكثر». وشرح اللاعب أنه أصبح مدمناً المواد المخدرة ما جعله يخسر كل شيء بما في ذلك مركزه في الفريق وأمواله، إلا أن زوجته وبناته وقفوا بجواره ولا يزال يعيش معهم حتى اللحظة.

دونيزيتي قضى فترات إعارة في أكثر من نادٍ بعد التتويج بمونديال الأندية حتى انتهاء عقده في 2009 ليضطر إلى اعتزال كرة القدم ست سنوات قبل العودة في 2015 مع فريق تابواو دا سيرا. واختتم: «المخدرات والكحول جعلتني ازداد وزناً ولهذا لم أستمر في كرة القدم، ولكنني قررت العودة ، والمخدرات دمرت حياتي وهي ندمي الأكبر».

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