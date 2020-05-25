تهنئة بعيد الفطر من نجوم العالم

المصدر: دبي - عدنان الغربي

تقدم ميراليم بيانيتش، نجم نادي يوفنتوس، والمنتخب البوسني لكرة القدم بأجمل التهاني من خلال مجلس دبي الرياضي إلى كل أصدقائه في دبي، وجميع المسلمين في العالم بحلول عيد الفطر المبارك، كما انضم بيانيتش إلى قائمة النجوم العالميين ضمن مبادرة مجلس دبي الرياضي «خلك نشيط، وخلك سليم».

وقال بيانيتش في رسالته: «أتمنى أن تكونوا بخير، عيد مبارك لكل أصدقائي في دبي ولكل المسلمين حول العالم، ابقوا آمنين، ابقوا بصحة جيدة».

ويرتبط بيانتيتش بعلاقة قوية مع دبي، ويزورها باستمرار لقضاء إجازاته ، كما شارك في مؤتمر دبي الرياضي الدولي ،ديسمبر الماضي.

ونشر بنيامين مندي، نجم منتخب فرنسا ومانشستر سيتي، صورة له على حسابه في «تويتر» محتفلاً وهو يرتدي الكندورة الإماراتية، مهنئاً متابعيه بعيد الفطر المبارك وكتب رسالة: «عيد مبارك، تقبل منا ومنكم».

وهنأ كريم بنزيما نجم ريال مدريد متابعيه بعيد الفطرعبر «تويتر» وقال «عيد مبارك وتقبل الله منا ومنكم»، فيما هنأ بوغبا نجم مانشستر يونايتد،في رسالة سابقة، دبي وجميع المسلمين بالعيد.

من جهة أخرى، هنأ ‏نادي ريال مدريد متابعيه بمناسبة عيد الفطر وكتب على موقعه على «تويتر»: كل عام وأنتم بخير، عيد مبارك، ونشر نادي أرسنال صورة لنجمه مسعود أوزيل، معلّقاً: «عيد مبارك»، متمنياً أن يجلب العيد السعادة والسلام للجميع.

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