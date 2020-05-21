المنشطات تُوقف الدراج الكولومبي بانتانو 4 سنوات

المصدر: أ ف ب

أوقفت محكمة مكافحة المنشطات التابعة للاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، الكولومبي جارلينسون بانتانو أربع سنوات لثبوت تناوله منشطات من مادة "ايبو" المحظورة.

وكان الكولومبي موقوفا بشكل موقت منذ العام 2019 بعد خضوعه لفحص منشطات إيجابي، قبل ان يقرر اعتزال منافسات الرياضة.

وأورد الاتحاد في بيان أمس الأربعاءـ أن المحكمة وجدت الدراج مذنبا بمخالفة قواعد مكافحة المنشطات وفرضت عليه فترة إيقاف تمتد أربعة أعوام.

وخضع بانتانو دراج فريق "تريك" لفحص كشف المنشطات خارج نطاق المنافسات في فبراير 2019 بعيد مشاركته في دورة في جنوب فرنسا، وأوقف موقتا في أبريل من العام نفسه بعدما جاءت النتيجة إيجابية.

وفي يونيو 2019، أعلن بانتانو قراره الاعتزال. وحقق بانتانو (31 عاما) أربعة انتصارات في مسيرته منذ العام 2015، هي الفوز بمرحلة في كل من طواف فرنسا وطواف سويسرا في العام 2016، ومرحلة في طواف كاتالونيا الإسباني (2018)، بالإضافة الى لقبه الوطني في سباق ضد الساعة عام 2017.

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