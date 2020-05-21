العثور على جثة مصارع شهير أراد إنقاذ ابنه من الغرق

المصدر: البيان الإلكتروني

بعد 3 أيام من اختفاء المصارع الأمريكي الشهير عثرت السلطات المحلية في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية على جثة شاد غاسبارد النجم السابق لمنظمة المصارعة الاستعراضية WWE بعد ثلاثة أيام من البحث عنه في مياه البحر.

وكان غاسبارد البالغ 39 عاما يسبح الأحد الماضي مع ابنه البالغ 10 سنوات قرب شاطئ فينيسيا بولاية ​كاليفورنيا​ الأمريكية قبل أن تبدأ التيارات البحرية بسحبهما بحسب روسيا اليوم.

وقال رجال الإنقاذ إن غاسبارد طلب منهم إنقاذ ابنه أولا، قبل أن تلطمه موجة قوية ويختفي عن أعينهم. فيما تم انقاذ ابنه.

وكان غاسبارد قد اعتزل المصارعة الاستعراضية الترفيهية WWE واتجه إلى التمثيل حيث شارك في العديد من الأفلام.

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