قميص أرسنال الجديد يثير الجدل بين "المدفعجية"

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

تم تسريب تصميم أطقم زي أرسنال لموسم 2020-2021 عبر الإنترنت، ويبدو أنه يتميز بنمط متعرج غريب عبر جسم القميص، وكشفت مجموعة "فوتي هيدلاينز"، عن وجود عدد قليل من أزياء الفرق الأوروبية الرئيسية التي تمت من قبل أديداس، بما في ذلك بايرن ميونيخ الألماني، ويوفنتوس الإيطالي، وريال مدريد الاسباني.

وظهر قميص ارسنال الأكثر لفتاً للأنظار، ويتميز القميص بتصميم سهام غريب عبر الأمام، مع الاحتفاظ على المظهر الكلاسيكي الأحمر والأبيض، مع ظهور خط أحمر مرئي على أكمام القميص.

وبينما استخدم النادي في السابق، رقبة حرف "في"، مخططة حمراء وبيضاء كانت مشهورة بين المشجعين لموسم 2019-2020، يبدو أن هذا القميص الجديد يناسبه طوق أبيض أبسط، حسب ما أشارت صحيفة "الديلي ميل".

وتفاعلت جماهير "المدفعجية" مع الزي الجديد، ووصف أحد المشجعين، بأنه بشع، في حين قال مشجع ثاني، إنه ليس معجباً على الإطلاق بتصميم السهم، وقال أحد المستخدمين إنه كان من المعجبين بالنمط الجديد، لكنه قال أن ياقة القميص خذلته.

كما تم تداول قميص ريال مدريد الرئيسي للموسم المقبل، والتي تحافظ على الجسم الأبيض بالكامل الشهير، ولكنها تحتوي على تفاصيل وردية مثيرة للاهتمام على الأكمام، ويبدو أن اللون الوردي يتساقط على جانبي القميص بينما يمتد اللون على طول خط مقلم مزدوج.

ويبدو قميص يوفنتوس مألوفاً على الرغم من أن الخطوط السوداء التي تجري على الجسم الأبيض تبدو أكثر سمكاً، وتقريباً كما لو تم رسمها لإضفاء إحساس متطرف، في حين توجد خطوط ذهبية على طول الجانب لتتناسب مع الشعارات.

وفي الوقت نفسه، لا تعد مجموعة بايرن خروجاً كبيراً عن تصاميمها في السنوات الأخيرة، والقميص الذي تم الكشف عنه أبسط بكثير، وأزال الخطوط الأفقية الداكنة التي تمر عبر الجسم من هذا الموسم، واستبدالها بنمط رأس محكم، وهناك أيضاً ثلاثة خطوط بيضاء تسقط على الجانبين، والتي كانت غائبة هذا الموسم.

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