ارمسترونغ: بدأت رحلة المنشطات بعمر 21

المصدر: أ ف ب

أعترف نجم الدراجات الهوائية السابق الإميركي لانس ارمسترونغ، بتعاطي المنشطات "بعمر 21 عاما" أي في مستهل مشواره الاحترافي.

وعرّف الدراج البالغ 48 عاما نظرته للمنشطات، بأنها أسهل طريقة للتفسير هي انها مخالفة للقوانين. هل كنا نحصل على حقن فيتامينات وأشياء أخرى قبل ذلك، لكنها لم تكن محظورة، هل سألت دوماً ماذا كنت أتناول، كنت أعرف دوماً ما تحتويه الحقن وكنت دوماً من يتخذ القرار.

ولم يكن ارمسترونغ فقط من أبرز الوجوه في عالم الدراجات الهوائية لتتويجه 7 مرات تواليا بلقب طواف فرنسا بين 1999 و2005، بل من نجوم الرياضة العالميين مطلع الالفية الثالثة.

وحُرم دراج فريقي "يو أس بوستال" و"ديسكافري تشانيل" من ألقابه بعد تلقيه عقوبة ايقاف مدى الحياة في 2012 اثر تحقيق فتحته الوكالة الاميركية لمكافحة المنشطات (أوسادا)، أظهر انه على رأس "نظام تنشط الاكثر تطورا، احترافية وفاعلية في تاريخ الرياضة".

أقر في 2013 تنشطه بدءاً من العام 1996 في مقابلة مع مقدمة البرامج الشهيرة اوبرا وينفري. واذا كان قد بدأ بالتنشط بعمر الحادية والعشرين، يعود الأمر إلى العام 1992 أو 1993، ما يلقي بالظلال على لقبه العالمي الوحيد الذي أحرزه العام 1993 في اوسلو.

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