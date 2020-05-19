ليبرون جيمس: اشتقت لكرة السلة

المصدر: أ ف ب

أكد ليبرون جيمس نجم كرة السلة الاميركية ونادي لوس انجليس ليكرز ، بأنه أشتاق لمزاولة اللعبة مجدداً شرط ألا يشكل ذلك خطراً على صحة اللاعبين وعائلاتهم وسط تفشي فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة.

وأعرب جيمس عن أمله في استئناف دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين عاجلاً وليس اجلاً وقال "بالتأكيد لم نستسلم بما يتعلق بإنهاء الموسم".

وأضاف جيمس الذي يحتل فريقه ليكرز صدارة المجموعة الغربية ويبدو من أبرز الفرق للمنافسة على اللقب: الأمر لا يتعلق بي وبزملائي ونادي لوس انجليس ليكرز، ثمة الكثير من اللاعبين الذين أعرفهم يريدون اللعب. بطبيعة الحال، لا نريد تعريض حياة اي من اللاعبين أو عائلات اللاعبين الى الخطر".

وتابع: أنه وباء لا نملك اي فكرة عنه، لا نستطيع السيطرة عليه. سنستمع إلى الناس الذي يتابعون هذا الوباء، الاعداد والبيانات".

ويملك ليكرز ثاني افضل سجل في الدوري هذا الموسم وراء ميلووكي باكس متصدر المجموعة الشرقية وضمن كلاهما بلوغ الادوار الاقصائية من البلاي اوف.



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