حذاء جوردان الأغلى في التاريخ

المصدر: (نيويورك - أ ف ب)

بات الحذاء الرياضي «إير جوردان 1»، لأسطورة كرة السلة الأمريكية مايكل جوردان، الأغلى في التاريخ، بعد أن بيع في مزاد علني في دار سوثبير، بقيمة قياسية بلغت 560 ألف دولار. وحطم الحذاء، من طراز «إير جوردان 1»، الذي صممته شركة «نايكي» عام 1985، والموقع من قبل نجم شيكاغو بولز السابق، الرقم القياسي لحذاء «نايكي مون»، والبالغ 437.500 دولار، والمسجل العام الماضي في مزاد لسوثبيز أيضاً، ويعود تصميمه إلى السبعينيات.

ويعتبر حذاء «إير جوردان 1»، أول نموذج صممته «نايكي» لجوردان، وانتعله في موسمه الأول مع شيكاغو بولز عام 1984.

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