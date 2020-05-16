موراي يحتفل بعيده الـ33 على مائدة السوشي

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

احتفل لاعب التنس الاسكتلندي أندي موراي، بعيد ميلاده الـ 33، من خلال الاستفادة من الإجراءات الاحترازية الجديدة لمكافحة فيروس كورونا، عن طريق العودة إلى ملعب التنس مع شقيقه جيمي.

ونشر موراي، والذي استمتع أيضاً ببعض لفائف السوشي، مقطعاً للفيديو على حسابه الشخصي في "انستغرام"، وهو يلعب التنس مع شقيقه، وكتب: "في هذه الأوقات الصعبة، كنت ممتناً جداً للقيام 3 من أشيائي المفضلة".

وأضاف: "اليوم، قضيت الوقت مع عائلتي، ولعبت التنس مع صديقي وشقيقي الأكبر جيمي موراي، وقمت بتناول مجموعة من لفائف السوشي".

وإذا تمكن موراي من استعادة لياقته، فسيكون منافساً على بطولة التنس البريطانية، والتي تم تأكيد إحيائها، استجابة لاحتمال بقاء اللعبة الدولية في حالة السبات لمعظم هذا الموسم.

وكان موراي وشقيقه جيمي من بين نخبة اللاعبين البريطانيين الذين عادوا للعب في المركز الوطني للتنس في روهامبتون، والذي أعيد فتحه بشرط عدم وجود أكثر من 14 شخصاً فقط في الملاعب، وذلك بعدما سمحت الحكومة هذا الأسبوع بعودة التنس الترفيهي الخاضع لأنظمة التباعد الاجتماعي، على الرغم من أن استمرار غلق معظم الملاعب.

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