كورونا تظهر الجانب الإنساني للمصارع "سئ السمعة"

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

أظهر الإيرلندي كونور مكجريجور (31 عاماً)، مصارع الفنون القتالية المختلطة، جانبه اللطيف خلال تفشي فيروس كورونا، بقيامه بتوصيل معدات الوقاية الشخصية إلى المستشفيات في جميع أنحاء جمهورية ايرلندا.

وشارك مكجريجور المعروف بلقب "سئ السمعة"، صوراً له أثناء تفريغ الإمدادات من ظهر شاحنة بيضاء اليوم الأربعاء، أثناء زيارته لإدارات الطوارئ في جميع أنحاء جمهورية ايرلندا، وعلق إلى جانب المنشور: "28 مقاطعة، 165 موقعاً، 18 شاحنة، يوم شاق وحقيقي لفريق العمل، وغدا نذهب مرة أخرى، شكراً للجميع".

وقدم المصارع الإيرلندي، تبرعاً بقيمة مليون يورو في أبريل الماضي، مما سمح للمستشفيات في جميع أنحاء وطنه حسب ما أشار موقع صحيفة "الديلي ميل"، بشراء ما يصل إلى 50 ألف قناع، وتم تقديمها بشكل منتظم في جميع أنحاء البلاد، والتي أعلن حتى الآن عن وجود 23.401 حالة مؤكدة، مع 1497 حالة وفاة.

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