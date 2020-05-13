"سيرينا وليامز: فترة التوقف "شر لا بد منه

المصدر: أ ف ب

أعربت الأميركية سيرينا وليامز عن توقها للعودة إلى ملاعب كرة التنس، المعلقة منافساتها بسبب فيروس كورونا المستجد، مؤكدة أن فترة التوقف باتت بمثابة "شر لا بد منه"، وإنها بالرغم من ذلك باتت في وضع بدني أفضل من أي وقت مضى على رغم اقترابها من اتمام التاسعة والثلاثين من العمر.

وقالت اللاعبة المتوجة بـ23 لقبا في بطولات الغراند سلام: أتطلع قدماً فعلاً للعودة إلى الملعب، هذا هو ما أقوم به على أفضل وجه أنا أعشق اللعب. وذلك في حوار مباشر عبر انستغرام مع شقيقتها المخضرمة فينوس أمس.

وأدت جائحة "كوفيد-19" إلى تجميد الغالبية العظمى من النشاطات الرياضية منذ مارس الماضي. وأعلنت رابطتا المحترفين والمحترفات في كرة المضرب، تعليق المنافسات حتى 13 يوليو على الأقل.

وتابعت اللاعبة التي توجت بآخر لقب كبير مطلع العام 2017 (بطولة أستراليا المفتوحة) قبل ان تتوقف عن اللعب لنحو عام كامل في إجازة حمل وولادة، "شعرت وكأن جسدي كان يحتاج الى ذلك، على رغم انني لم أكن أرغب به"، في إشارة الى التوقف عن اللعب.

وأضافت: الآن أشعر بأنني في حال أفضل من أي وقت مضى. أشعر بأنني مرتاحة أكثر، جاهزة أكثر (بدنيا). الآن يمكنني أن أزاول كرة مضرب حقيقية". وعانت سيرينا بعد عودتها الى الملاعب في العام 2018 من آثار الغياب الطويل التي وضعت خلاله مولودتها الأولى أليكسيس أولمبيا في سبتمبر من العام الذي سبقه.



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