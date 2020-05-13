وفاة مصارع سومو ياباني بسبب كورونا

توفي مصارع سومو بعمر الثامنة والعشرين في اليابان بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد وفشل عدة أعضاء في جسمه، ليصبح الضحية الأولى للفيروس في الرياضة التقليدية في البلاد، بحسب ما أعلن الاتحاد المحلي. وبعد معاناته مع الفيروس منذ أكثر من شهر، توفي شوبوشي، المصارع وعضو فريق تاكاداغاوا في طوكيو، اليوم الأربعاء.
وعانى المصارع من أرتفاع في درجة الحرارة في 4 و 5 أبريل الماضي، لكنه واجه مشكلات في التواصل مع مكتب الهيئة الصحية العامة لأن خطوط الهاتف كانت مشغولة باستمرار، بحسب ما اشار اتحاد السومو في بيان. وبعد رفض استقباله من مستشفات عدة، أدخل أخيراً إلى مستشفى في طوكيو مساء الثامن من إبريل بعد بصقه الدماء من فمه أثناء السعال.
وجاءت نتيجة أول فحص "كوفيد-19" خضع له سلبية، لكن الثاني أتى ايجابياً في 10 إبريل بعد نقله الى مستشفى آخر، حيث وضع في عناية مشدّدة في 19 من الشهر ذاته.
وقال رئيس الاتحاد هاكاكو "لا يمكننا العثور على كلمات نصف بها القلوب المكسورة لعائلته، ومن المؤلم مواجهة المرض لأكثر من شهر، لكن كمصارع سومو ثابر وصمد وتحمل حتى النهاية... نتمنى ان يرقد بسلام الآن".