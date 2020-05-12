تايسون يستعد للعودة إلى حلبات الملاكمة بتدريبات شاقة

المصدر: وكالات

يخوض الملاكم الأمريكي الشهير مايك تايسون تدريبات شاقة بحماس كبير عقب الإعلان عن عودته إلى حلبات الملاكمة للمشاركة في بعض النزالات الاستعراضية.

ونشر مايك تايسون مقطع فيديو على صفحته عبر تطبيق"إنستغرام" وهو يتدرب بقوة مع مدربه رافائيل كورديرو، ويبدو أنه لا يزال يتمتع بلياقة بدنية عالية ويتمع بسرعة عالية وبقوة كبيرة.



وأعلن الرجل الحديد مايك تايسون البالغ من العمر 53 عاما، إنه قد يعود إلى الحلبات لخوض نزالات استعراضية من ثلاث أو أربع جولات لأغراض خيرية.

يذكر أن مايك تايسون أصبح أصغر بطل للوزن الثقيل على مر العصور في رياضة "الفن النبيل" بعد فوزه على تريفور بربيك عام 1986 وعمره 20 عاما، وأول ملاكم للوزن الثقيل يحمل ألقاب رابطة الملاكمة العالمية ومجلس الملاكمة العالمي والاتحاد الدولي للملاكمة.

ووضع مايك تايسون حدا لمسيرته الاحترافية في عام 2005، بعد أن حقق 50 انتصارا على حلبات الملاكمة، مقابل ست هزائم.

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