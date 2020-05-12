أوتيس يخطف لقب " موني إن ذا بانك "

المصدر: متابعة - خالد المهيري

ظفر أوتيس بلقب " موني إن ذا بانك " والتي نظمته منظمة المصارعة الحرة العالمية الترفيهية " WWE " ، عقب تغلبه على دانيال براين وأليستر بلاك وري ميستيريو و بارون كوربن وإيه جي ستايلز في مواجهة نارية تم فيها مشاهدة عدد من المكاتب الإدارية الرئيسية داخل المبنى .

أما في منافسات " موني إن ذا بانك " المخصصة للسيدات، تمكنت آسكا من خطف الحقيبة عقب منافسة قوية جمعتها مع نايا جاكس وشاينا بازلر ودانا بروك ولاسي إيفانز وكارميلا .

وفي مواجهة بطولة WWE ، أحتفظ درو ماكنتير بعد أن ألحق الهزيمة بالنجم سيث رولينز في مواجهة نارية ومثيرة جداً، فيما حافظ برون سترومان على لقب " WWE العالمي " أمام خصمه براي وايت الذي لم ينجح في خطف اللقب من سترومان .

وفي لقب زوجي سماك داون تمكن فريق بيج إي وكوفي كينجستون من الفوز على فريق ذا ميز وجون موريسون وفريق ذا فورجتون صن وفريق لوتشا هاوس بارتي.

استمرت مدة عرض " موني إن ذا بانك " ما يقرب إلى 3 ساعات و 24 دقيقة متضمنة ساعة واحدة للعرض الافتتاحي قبل انطلاق الرئيسي، وبالتالي يجعله أقل عرض من ناحية المدة في قائمة WWE الرئيسية، بل أقل مدة عرض في الولايات المتحدة الأمريكية خلال 30 عامًا الماضية .

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