فيتل يترك فيراري نهاية 2020

المصدر: أ ف ب

سيترك الألماني سيباستيان فيتل، بطل العالم أربع مرات في سباقات الفورمولا واحد، فريق فيراري في نهاية موسم 2020، بحسب ما أعلن اليوم الثلاثاء الفريق الإيطالي دون أن يكشف هوية السائق الذي سيخلفه.

وقال فيتل في بيان: ستنتهي علاقتي مع فيراري في نهاية 2020 من أجل الحصول على أفضل النتائج في هذه الرياضة، من الحيوي لجميع الأطراف العمل في تناغم تام، ارتأينا مع الفريق أنه لم تعد هناك رغبة مشتركة للبقاء معا أبعد من نهاية هذا الموسم".

بدوره، قال مدير الفريق ماتيا بينوتو: اتخذ هذا القرار باتفاق متبادل بيننا وبين سيباستيان، وأعتبر الطرفان أن ذلك في مصلحتهما لم يكن قراراً سهلاً نظراً لقيمة سيباستيان كسائق وإنسان.. لم يكن هناك سبب محدد أدى إلى هذا القرار، باستثناء الاعتقاد العام والودي بأنه حان الوقت للمضي في طريق منفصل للوصول إلى أهدافنا.

ويحمل فيتل ألوان فريق "الحصان الجامح" منذ 2015 عندما حل بدلاً من الإسباني فرناندو الونسو، لكنه عجز عن منحه اللقب العالمي على غرار ما فعل أربع مرات مع فريقه السابق ريد بول.

ويعود اللقب العالمي الأخير لفيراري مع السائق الفنلندي كيمي رايكونن في عام 2007. وأشار فيتل إلى أن العامل المالي لم يلعب دوراً في قراره.

وحقق فيتل، بطل العالم بين 2010 و2013، 53 انتصاراً في بطولة العالم بينها 14 مع فيراري.

واجه الموسم الماضي الصعود القوي لزميله الشاب شارل لوكلير، إذ سرق أبن امارة موناكو الأضواء منه وأحرز لقب سباقين مقابل تتويج واحد للألماني.

ولوكلير (22 عاما) الذي تقدم فيتل في الترتيب العام للسائقين، كان قد مدد عقده مع فيراري في ديسمبر الماضي حتى عام 2024.

وبعد الإعلان عن رحيل فيتل، ستزداد حدة التكهنات حول بديله في الفريق الاحمر.

وتركزت الأنظار في الآونة الأخيرة على البريطاني لويس هاميلتون، بطل العالم ست مرات، الذي سيصل عقده مع مرسيدس إلى نهايته في ختام الموسم الحالي الذي لم ينطلق أصلاً بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

لكن هاميلتون ألمح انه سيبقى مع الفريق الألماني. ومن المرشحين لخلافة فيتل، الإسباني كارلوس ساينز جونيور (ماكلارين)، الإسترالي دانيال ريكياردو (رينو) والإيطالي أنتونيو جوفيناتسي (ألفا روميو).

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