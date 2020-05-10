إقامة رولان غاروس من دون جمهور

المصدر: أ ف ب

لم يستبعد برنار جيوديسيلي رئيس الاتحاد الفرنسي للتنس، إقامة بطولة رولان غاروس إحدى البطولات الأربع الكبرى والتي تأجلت إلى سبتمبر المقبل، بسبب فيروس كورونا المستجد، من دون جمهور.

وجاء كلام جيوديسيلي لصحيفة "جورنال دو ديمانش" الفرنسية وقال: لا نستبعد اي خيار. رولان غاروس هي أولاً وأخيراً قصة مباريات ولاعبين. هناك بطولة تقام في الملعب وأخرى تقام على شاشات التليفزيون".

وتابع "الملايين من المشاهدين حول العالم ينتظرون. تنظيم البطولة وراء ابواب مؤصدة يسمح لبعض النماذج التجارية كحقوق النقل التلفزيوني أن تنطلق، لا يمكننا عدم النظر الى هذه المسألة".

وادى انتشار وباء "كوفيد-19" الى توقف نشاط الكرة الصفراء حول العالم منذ 13 مارس ولن يعاود إلا في 13 يوليو على الاقل.

كذلك أضطر منظمو بطولة ويمبلدون إلى الغاء نسخة هذا العام وهو ما يحصل للمرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية، ويحوم الشك حول إقامة بطولة الولايات المتحدة على ملاعب فلاشينغ ميدوز في الفترة من 31 أغسطس الى الثالث عشر من سبتمبر، على ان يبت المنظمون بمصيرها في منتصف يونيو.

وكانت رولان غاروس مقررة من 24 مايو الحالي الى السابع من يونيو وتم تأجيلها للمرة الاولى الى 20 سبتمبر وذكرت تقارير صحافية انها ستؤجل مجدداً الى السابع والعشرين منه.

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