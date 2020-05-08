الاتحاد الآسيوي يعيد ذكريات قبل نهائي دوري أبطال 2015

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

نشر الحساب الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم على "تويتر"، فيديو لأهداف مباراة الأهلي وضيفه الهلال السعودي على ملعب استاد راشد بدبي، في إياب قبل نهائي دوري أبطال آسيا 2015.

وانتهت المباراة بفوز الأهلي 3-2، ليتأهل إلى المباراة النهائية، إذ افتتح الأهلي التسجيل بهدفي لاعبيه رودريغو ليما وايفرتون ريبيرو في الدقيقتين 17 و45، ثم تعادل الهلال عن طريق أيلتون ألميدا في كارلوس ادواردو في الدقيقتين 51 و64.

وفي الوقت الذي كان يحتفل فيه لاعبي الهلال وجمهوره بالتأهل إلى المباراة النهائية، بعدما انتهت مباراة الذهاب في الرياض بالتعادل 1-1، خطف الكوري الجنوبي كون كيونغ وون لاعب الأهلي، هدف الفوز في الدقيقة 5 من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وفي الدور النهائي لدوري أبطال آسيا، تمكن الأهلي، قبل صدور قرار دمجه مع الشباب ودبي تحت مسمى شباب الأهلي دبي عام 2017، من التعادل السلبي في دبي مع غوانغزو إيفرغراند الصيني، في ذهاب النهائي، ولكنه خسر في إياب النهائي بالصين بهدف دون مقابل، ليخسر فرصة الفوز باللقب القاري.

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