هوجان يهدي فورمان 161 مليون إسترليني بالخطأ

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

كشف المصارع الأمريكي الأسطورة هالك هوجان، أنه أهدى مواطنه الملاكم الأسطورة جورج فورمان، 161 مليون جنيه إسترليني، عندما أخطأ في الاختيار بين منتجين لوضع أسمه على أحدهما، ليتمكن فورمان من تكوين ثروة كبيرة من بيع المنتج الثاني.

وأوضح موقع "توك سبورت"، أن فورمان اختار وضع أسمه على آلة شواء مخففة للدهون، وبيع منها ما لا يقل عن 100 مليون وحدة، منذ الإعلان عنها في عام 1994، ليجمع من خلالها الملاكم الأمريكي ثروة كبيرة، بعد اعتزال اللعبة، ويعتقد أن تلك الثروة وصلت إلى 161 مليون جنيه إسترليني.

ويروي هوجان وقائع القصة بطريقتين مختلفتين، ويقول في الواقعة الأولى: "جرت محادثة بيني وبين وكيل أعمالي، وعرض علوضع أسمي على منتج لأدوات الطهي، وخيرني بين صانع لكرات اللحم، وآلة شواء، واخترت الأول، وطلبت منه عرض آلة الشواء على عميله الثاني، وكان فورمان".

وفي الواقعة الثانية، يقول: "وصلت متأخراً مع أولادي من المدرسة، ووجدت رسالة على البريد الصوتي للهاتف من وكيل أعمالي، لاختار بين منتجين لأدوات الطهي، على أن يعطي الثاني للملاكم فورمان، وعاودت الاتصال به، وأخبرني أن فورمان اختار آل الشواء، بعدما تأخرت في الرد عليه".

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