كارولين نجمة اسكتلندا تتبرع بـ 1% من راتبها لمنظمة خيرية

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

انضمت كارولين وير (24 سنة)، نجمة منتخب اسكتلندا ومانشستر سيتي الإنجليزي، إلى بعض أكبر الأسماء في كرة القدم العالمية، من خلال التسجيل في مؤسسة "الهدف المشترك"، لتكون اللاعبة المحترفة رقم 150، التي تتعهد بحد أدنى 1% من راتبها بصفة دائمة للمنظمة الممولة لقضايا مهمة في جميع أنحاء العالم.

وأشاد خوان ماتا العضو المؤسس للمنظمة، بإضافة وير، واعتبره انقلاباً كبيراً، بانضمام أحد ألمع المواهب في لعبة كرة القدم للسيدات إلى المنظمة الخيرية، والتي تضم شخصيات رئيسية كبيرة مثل يورجن كلوب وميغان رابينوي، وثلاثة من زملائها في منتخب اسكتلندا، جين روس وكريستي موراي وصوفي هوارد، اتفقوا على تقديم الأموال لمساعدة المنظمات غير الحكومية التي تستخدم كرة القدم لتمكين الشباب.

وقال خوان لموقع "الديلي ميل"، إنها مبادرة رائعة والمنظمة تساعد على جمع الأموال والوعي بقضايا مهمة، مثل المساواة بين الجنسين، وتوفير الإغاثة اللازمة للمحتاجين خلال الوباء الحالي، والعمل الجماعي، جزء أساسي من كرة القدم، والهدف المشترك يجسد أهمية العمل كفريق لتحقيق طموح مشترك.

وأضاف: "في هذا الوقت من الأزمة، الحاجة إلى العمل الجماعي واضحة، والتعاون هو أفضل ما لدينا لإنهاء أزمة فيروس كورونا، ومعالجة التحديات الأخرى التي نواجهها، ويعطي أملاً كبيراً لرؤية العديد من اللاعبين المتنوعين يتقدمون للعمل معاً على تقديم حلول فورية".

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