إيقاف لاعب تنس مصري مدى الحياة

المصدر: أ ف ب

أوقفت وحدة النزاهة في كرة المضرب اللاعب المصري يوسف حسام مدى الحياة بسبب تورطه في قضايا فساد والتلاعب بنتائج المباريات، ليحذو حذو شقيقه كريم حسام الذي واجه العقوبة ذاتها بعد أن وجهت إليه 16 تهمة بينها اعطاء معلومات سرية وتسهيل المراهنات.

وأصدرت وحدة النزاهة بياناً أكدت فيه بان حسام (21 عاماً) الموقوف مؤقتاً منذ مايو الماضي، أوقف مدى الحياة بسبب تهم فساد متعددة والتلاعب بنتائج مباريات.

وقد أصدرت المحامية الانجليزية الشهيرة جاين موالكاهي الحكم بحق حسام بعد جلسة استماع استمرت ثلاثة أيام في لندن في مارس الماضي.

وكشف البيان الصادر عن وحدة النزاهة انه خلال فترة أربع سنوات بين عامي 2015 و2019 قام حسام بالتآمر مع جهات أخرى بحملة واسعة النطاق متعلقة بمراهنات فاسدة على المستوى الدنيا في عالم كرة المضرب.

وأضاف البيان بان الأمر يتعلق ب21 خرقاً ضمن برنامج محاربة الفساد في كرة المضرب، بينها ثماني حالات بالتلاعب بنتائج المباريات، ست حالات حيث قام بتسهيل عملية المراهنات ثم بالطلب من لاعبين اثنين عدم بذل أفضل الجهود.

وختم البيان "بات حسام مستبعداً بصورة مستمرة عن المشاركة أو حضور أي حدث في كرة المضرب باشراف السلطات المسؤولة عن كرة المضرب".

ويحتل حسام حالياً المركز 810 في تصنيف لاعبي كرة المضرب المحترفين علماً بان افضل مرتبة له كانت في ديسمبر عام 2017 عندما احتل المركز 291 عالمياً.

وكان كريم حسام شقيق يوسف أوقف ايضاً مدى الحياة بعد أن وجهت إليه 16 تهمة فساد عام 2018.

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