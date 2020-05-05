"البيان الرياضي " تكشف النقاب عن إهتمام أندية الدوري الإنجليزي بإحدى شركات الأقنعة الرياضية في دبي

المصدر: دبي - خالد المهيري

أكدت شركة " Altitude Mask " والتي تتخذ من دبي مقر لها في تصريحات خاصة لـ " البيان الرياضي " صحة التقرير الذي نشرته صحيفة " ديلي ميل " البريطانية والتي تحدثت عن إجراء بعض الأندية الإنجليزية محادثات مع الشركة بشأن شراء قناع ثوري جديد من نوع " N95 " والذي سوف يساهم بشكل كبير في وقاية الاعبين من فيروس كورونا في حال تم إستئناف البريميرليغ .

ورفضت الشركة الرد على سؤال " البيان الرياضي " حول أسماء الأندية التي طلبت إنتاج وشراء هذه الأقنعة أو تفاصيل أخرى متعلقة بالموضوع .

وكانت صحيفة " ديلي ميل " البريطانية، قد اكدت في تقرير لها أن القناع الثوري سيسهل على الاعبين المشاركة في المباريات، والذي يتمشى مع المعايير التي وضعتها رابطة المحترفين بشأن ارتداء الاعبين للأقنعة الطبية كجزء من القواعد الجديدة للسماح بالعودة الآمنة للتدريب الكامل في إطار الاستعداد لاستئناف مباريات الدوري.

وأضافت الصحيفة، بأن هناك على الأقل 4 أندية إنجليزية من بينهم تشلسي و بورنموث دخلوا في مفاوضات مع الشركة والتي سبق لها التعامل مع ناديي وست هام و كريستال بالاس بالإضافة إلى عدد من نجوم كرة القدم على رأسهم الويلزي ونجم ريال مدريد الإسباني جاريث بيل .

وقالت الصحيفة أن القناع سيساهم في تحسين مستويات التحمل والتكيف في غضون فترة زمنية أقصر ، كما أن تصميم " N95 " الجديد يتضمن فلترا تنفسيا يساعد في وقاية الاعبين من التأثيرات الخارجية المرتبطة بفيروس كورو

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