زيدان ومحرز يعزّيان في وفاة أيقونة الطرب الأمازيغي إيدير

المصدر: إعداد: عبدالهاني عليوات

قدم كل من أسطورة كرة القدم العالمية ذي الأصول الجزائرية زين الدين زيدان؛ مدرب ريال مدريد، ونجم المنتخب الجزائري وناد مانشيستر سيتي؛ رياض محرز، تعازيهما في وفاة أيقونة الطرب الأمازيغي المغني الجزائري إدير.

ففي رسالة تعزية مؤثرة عبر حسابه على انستغرام، قال مدرب ريال مدريد: "لقد تلقينا اليوم خبرا حزينا بوفاة رجل نحبه كثيرا".

وواصل صاحب النطحة الشهيرة: "إنه رجل شجاع ومثل، لقد ترك أثرا على طفولتي وعائلتي".

وختم :”لن أنسى أبدا اللقاء الذي جمعني بك، أرقد بسلام”.

أما نجم مانشستر سيتي، فنشر تغريدة عبر حسابه الرسمي في تويتر قال فيها: "الله يرحم إيدير".

Allah y rahmo Idir 🤲🏼💚 الله يرحمه pic.twitter.com/RdrpCk6ABP — Riyad Mahrez (@Mahrez22) May 3, 2020

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