زيدان ومحرز يعزّيان في وفاة أيقونة الطرب الأمازيغي إيدير

Triste nouvelle aujourd’hui nous venons d’apprendre la disparition d’un Homme que nous aimons profondément ❤️,un homme courageux et un exemple ! Tu as marqué mon enfance en Famille Je n’oublierai jamais notre rencontre. Repose en paix.

A post shared by zidane (@zidane) on May 3, 2020 at 3:54am PDT