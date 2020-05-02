مايك تايسون يجهز نفسه للعودة المرتقبة

المصدر: دبيي-عدنان الغربي

نشرأسطورة الملاكمة، الأمريكي مايك تايسون، مقطع فيديو على حسابه في انستغرام وهو يجهز نفسه للعودة المرتقبة إلى الحلبة التي أعلن عنها في وقت سابق، حيث سيخوض نزالات استعراضية لأغراض خيرية.

وظهر تايسون صاحب الـ 53 عاما، بطل العالم السابق في الوزن الثقيل، وهو يتدرب بحماس وبدا وكأنه لم يفقد الكثير من امكانياته وقوته منذ آخر مباراة لعبها في يونيو 2005 عندما خسر أمام كيفن ماكيرايد.

وكتب تايسون تعليقا على مقطع فيديو جاء فيه "أنا فتى سيء مدى الحياة" للترويج للفيلم الجديد مع ويل سميث..

وأوضح تايسون خطته للتمرين قائلاً: "أتدرب حوالي ساعتين على تمارين القلب ، أقوم بتمرين الدراجة وجهاز المشي لمدة ساعة، ثم أتدرب على بعض الأوزان الخفيفة 300 ، 250 تكرارأ"."

وأضاف: "ثم أبدأ يومي بتمرين الملاكمة، أذهب إلى هناك وأضرب القفاز لمدة 30 دقيقة ، 25 دقيقة، يجب أن أكون في حالة أفضل."

ويخطط تايسون للمشاركة في 3 أو 4 نزالات استعراضية ضمن مبادرة خيرية، ويأمل في جمع الأموال للمتضررين من المخدرات أو التشرد.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز