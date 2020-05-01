محمد صلاح يعزّي في ضحايا هجوم سناء الإرهابي

المصدر: البيان الإلكتروني

قدم اللاعب المصري محمد صلاح؛ نجم نادي ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، التعازي في ضحايا الجيش المصري، الذين قضوا، مساء أمس الخميس، في كمين إرهابي ببئر العبد شمال سيناء.

وكتب محمد صلاح عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "ربنا يرحم شهداء الوطن في سيناء، وتمنياتي بالشفاء العاجل لجميع المصابين".

ربنا يرحم شهداء الوطن في سيناء وتمنياتي بالشفاء العاجل لجميع المصابين — Mohamed Salah (@MoSalah) May 1, 2020

وقضى 10 جنود وضابط جيش وأصيب 3 آخرون، بعد تفجر عبوة ناسفة في كمين غرب التفاحة في بئر العبد بشمال سيناء.

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