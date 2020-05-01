كهربا يثير غضب جماهير الزمالك مع رامز جلال .. لهذا السبب

المصدر: البيان الإلكتروني

أثار النجم المصري ولاعب النادي الأهلي الحالي محمود عبد المنهم كهربا جماهير ناديه السابق الزمالك خلال وجوده ضيفاً على برنامج "رامز مجنون رسمي"، الذي يُذاع على قناة "mbc مصر".

وهدد رامز جلال خلال أجزاء الحلقة النجم الأهلاوي بالكابوريا بعد أن أسقطه في المياه، ليطالبه بغناء "بونبوناية" وسط صراخ من نجم الأهلي، الذي قال له: "يرضيك أبويا وأمي يشوفوني كدة يا رامز".

ووجه جلال سؤلا لكهربا حول سبب مشاجرته مع طارق حامد لاعب الزمالك في السوبر المصري، ليقول كهربا: "طارق هو اللي غلطان مش أنا.. هو اللي بدأ بالضرب عندما طالبته بالدخول علي براحة في الملعب".

وجاءت الفقرة التي استفزت جماهير الزمالك عندما سأل رامز ضيفه قائلا "انا استضفتك وأنت أهلاوي وأنت زملكاوي"، ليرد عليه كهربا في جملة بمثابة "قصف جبهة للقلعة البيضاء": "لا طبعا وأنا أهلاوي أحسن.. انا رجعت بيتي وهو الأهلي.. وأتعامل بالتزام.. يقال لي ألعب فألعب أقعد أقعد.. لو حتى هشيل الكور في الأهلي أنا موافق لأنني في بيتي".

وهدد رامز جلال نجم الأهلي بـ"الثعبان"، لكي يقول له: "رامز جلال عم مصر"، ليرد عليه كهربا: "أنت أهلاوي تبقى عم الناس"، وقاما بالغناء سويا: "اووه اوووه جمهوره دا حماه".

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