حارس برشلونة يحتفل مع بن وداني بعيد ميلاده الـ 28

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

احتفل الألماني مارك تير شتيجن حارس مرمى برشلونة الاسباني، بعيد ميلاده الـ 28 اليوم، في المنزل مع عائلته، وغرد عبر حسابه الشخصي في "تويتر"، معرباً عن سعادته بالاحتفالية المميزة مع عائلته الصغيرة، رغم الظروف الصعبة التي يمر بها العالم، بسبب تفشي فيروس كورونا، ونشر مع تغريدته صورة له مع ابنه الصغير.

وغرد شتيجن: "تحول عيد الميلاد الـ 28 اليوم، إلى احتفال سعيد في المنزل، وقضاء هذا اليوم الخاص مع بن وداني، وأتمنى أن يكون أصدقائي وعائلتي هنا أيضاً، لكن الأوقات الجيدة قادمة قريباً، وشكراً جزيلاً على جميع رسائل التهنئة".

والجدير بالذكر، أن إدارة برشلونة اجتمعت مع فوم بروك، وكيل شتيجن، عبر الفيديو الأسبوع الماضي، لمواصلة التفاوض بشأن تجديد عقده، والذي ينتهي مع برشلونة في 2022، وسط ترقب العديد من الأندية الكبرى في أوروبا، مثل بايرن ميونخ وتشيلسي ويوفنتوس.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن أوسكار جراو، المدير التنفيذي لبرشلونة، وإيريك أبيدال، السكرتير الفني، قادا المفاوضات، وكان هناك اتفاق متبادل لتجديد التعاقد لمدة 4 مواسم.

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