جدة فابريغاس بنت الـ 95 عاماُ تهزم كورونا

أعلن لاعب الوسط الاسباني المخضرم سيسك فابريغاس، أان جدته الكبيرة البالغة من العمر 95 سنة هزمت فيروس كورونا المستجد.. وكان لاعب موناكو الفرنسي قد كشف مطلع الشهر الحالي أن جدته اصيبت بالفيروس مع 70 بالمئة من المتواجدين معها في دار تمريض في بلدة "أرينيس دي مار" في برشلونة.
وكتب لاعب ارسنال وتشلسي الانجليزيين وبرشلونة الاسباني السابق على تويتر "تخطت فيروس كورونا بعمر الخامسة والتسعين. جاء الفحص سلبيا يوم امس!".
وتابع اللاعب البالغ 32 عاما "جدتي الكبيرة بطلة خارقة، لكن هذا الأمر لم يكن ممكنا لولا مساعدة الممرضين والاطباء الذين يقدمون حياتهم في كل لحظة، كي نتمكن جميعا من العيش افضل في هذه اللحظات الصعبة".
وبقي فابريغاس، بطل العالم واوروبا مرتين مع منتخب اسبانيا، مع عائلته في إمارة موناكو خلال فترة الاغلاق الصحي.
كما قرر فابريغاس التنازل عن 30 بالمئة من راتبه حتى اشعار آخر بسبب أزمة المالية الناجمة عن فيروس كورونا المستجد،إلى تأجيله ايضا تقاضيه لمدة اربعة اشهر ومساعدة موظفي النادي على تقاضي رواتبهم.