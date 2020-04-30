جائزة النمسا الكبرى للفورمولا 1 .. من دون جماهير

ستحصل جائزة النمسا الكبرى، الاولى ضمن الروزنامة المعدّلة لبطولة العالم للفورمولا واحد بسبب تفشي فيروس "كوفيد-19"، على الضوء الاخضر لانطلاقها شرط اقامتها من دون جماهير. وأبلغ وزير الصحة منظمي السباق المقرر في 5 يوليو على حلبة "ريد بول رينغ" في سبيلبرغ وجوب توفير بعض الضمانات.
قال رودولف أنشوبر لاذاعة "أو 1": "يتوقّف السماح بتنظيم الحدث كليا على خطة السلامة التي يقدمها المنظمون، سنسمح بهذه الاحداث في ظل ظروف صارمة للغاية، وبطبيعة الحال ستكون من دون جماهير". وتريد الحكومة أن يُنظَّم السباق ضمن "حلقة مقفلة"، بحيث يكون الاشخاص من خارج الفرق المسموح بمشاركتها فقط من النمساويين.