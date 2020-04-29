موراي: احذروا العودة السريعة إلى المنافسات

حذّر لاعب كرة المضرب البريطاني أندي موراي من عودة سريعة الى المنافسات، في ظل الأحاديث بشأن موعد استئناف الموسم المتوقف على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد، مؤكداً أنه يجب العودة الى "الحياة الطبيعية" أولا قبل التفكير بالمباريات.
وعلّقت رابطتا المحترفين والمحترفات الموسم الكروي منذ مارس الماضي حتى 13 يوليو على أقرب تقدير، في حين ألغيت بطولة ويمبلدون الانجليزية، ثالثة البطولات الأربع الكبرى.
الا ان موراي، المصنف اولا سابقا على العالم، يعتقد أن كرة المضرب ستكون ضمن آخر الرياضات التي تعاود نشاطها نظرا لضرورات السفر لدى اللاعبين.
وقال الاسكتلندي (32 عاما) "أنا متأكد أن جميع لاعبي كرة المضرب يرغبون في العودة الى المنافسة واللعب في أقرب وقت ممكن، لكن الآن هذا ليس الامر الأهم... أولا، نريد العودة الى حياتنا الطبيعية، فقط مجرد القدرة على الخروج من المنزل، رؤية الأصدقاء والذهاب الى المطاعم واستعادة حريتنا الطبيعية"
تابع اللاعب المتوج بثلاث بطولات كبرى "ومن ثم نأمل انه مع الوقت، ستسمح الظروف بالسفر وتعود الرياضة الى طبيعتها. ولكن لا أرى ذلك يحصل قريبا". ويعتقد موراي أن السيطرة على الفيروس ضرورية قبل التفكير بعودة كرة المضرب الى طبيعتها المطلقة.