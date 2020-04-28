رونالدو وسواريزر .. الأكثر كرهاً في عالم الكرة

المصدر: البيان الإلكتروني

نشر موقع "FourFourTwo"، قائمة بأسماء 30 شخصية مكروهة في عالم كرة القدم، بعضها بسبب فضائحها وتصرفاتها، والبعض الآخر بسبب انتمائها لفريق منافس.

وتصدر القائمة رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم السابق، السويسري جوزيف بلاتير، والذي تورط في سلسلة فضائح ضربت كرة القدم العالمية.

وحل في المركز الثاني، المدرب البرتغالي المثير للجدل، جوزيه مورينيو، الذي يبقى مكروها من قبل فئة عريضة من جماهير كرة القدم، ومحبوبا من فئة أخرى، لاسيما جماهير الفرق التي سبق له وأن أشرف عليها، وحقق معها نجاحات كبيرة، على رأسها بورتو، وإنتر ميلان، وريال مدريد، وتشيلسي.

كما ضمت القائمة أيضا النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي حل في المركز السادس، ويعود تواجد أفضل لاعب في العالم في القائمة إلى بعض تصرفاته التي يراها البعض مستفزة، فيما تكرهه فئة أخرى لانتمائه للفريق المنافس.

وفيما يلي قائمة بأسماء أكثر 10 شخصيات مكروهة في عالم كرة القدم، بالإضافة إلى بعض النجوم الآخرين الذين دخلوا قائمة الـ30:

1- السويسري جوزيف بلاتر

2- البرتغالي جوزيه مورينيو

3- الألماني هارالد شوماخر

4- الفرنسي ميشيل بلاتيني

5- المعلق الرياضي الإنجليزي ريتشارد كيز

6- البرتغالي كريستيانو رونالدو

7- الإيطالي لوتشانو مودجي

8- السنغالي الحاجي ضيوف

9- الإنجليزي جون تيري

10 - الفرنسي برنار تابي

13- الأرجنتيني دييغو مارادونا

16- الأوروغوياني لويس سواريز

18- الإسباني دييغو كوستا

30- الاسكتلندي أليكس فيرغسون

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