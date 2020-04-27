بطل رولان غاروس.. عامل في بقالة

المصدر: أ ف ب

تحول الألماني كيفن كرافيتس إلى عامل في متجر محلي " بقالة" من أجل تقديم يد العون لأهل بلدته في زمن فيروس كورونا المستجد، وذلك بعد عام على تتويجه بلقب فئة زوجي الرجال في بطولة رولان غاروس الفرنسية، ثانية البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب.

وكشف ابن الـ28 عاما الذي فاز بلقب الزوجي في رولان غاروس عام 2019 بصحبة مواطنه أندرياس مايس، لمجلة "در شبيغل" الألمانية "أعمل منذ بضعة أسابيع في سوبرماركت مقابل 450 يورو".

وأشار كرافيتس، المقيم في ميونيخ والمصنف 13 عالميا في فئة الزوجي، الى أنه كمحترف لديه تصريح خاص لكي "يتدرب ثلاث أو أربع مرات أسبوعيا" في قاعة مخصصة لكرة المضرب.وعندما لا يكون في التمارين، يقضي كرافيتس وقته في ترتيب الرفوف بالمتجر.

وقال: "أقوم بفرز الرفوف والتأكد من تخزين المعلبات والجبن بشكل جيد وفرز الصناديق الفارغة"، الأسبوع الماضي، توليت أيضاً مهام الخدمة الأمنية عند المدخل، وقمت بتعقيم عربات التسوق".





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