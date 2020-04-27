نادال: صدقوني.. أنا متشائم جداً

أكد نجم المضرب الإسباني رافائل نادال المصنف ثانياً عالمياً، أنه "متشائم جداً" بشأن "العودة إلى نشاط طبيعي في الدورات الاحترافية في الوقت القريب في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد..
وقال نادال المتوج بـ 19 لقباً كبيراً خلال لقاء نظمه الاتحاد الإسباني لكرة التنس مع الفريق الفائز بكأس ديفيز العام الماضي "من وجهة نظري الشخصية، صدقوني فانا متشائم جداً من إمكانية العودة إلى نشاط طبيعي".
وأضاف: "في كرة المضرب، يتعين السفر كل أسبوع، المكوث في الفندق، التواجد في اكثر من بلد...حتى لو اقيمت المباريات من دون جمهور، فأن تنظيم إحدى المسابقات يتطلب مشاركة العديد من الاشخاص. على الصعيد الدولي، أرى مشكلة جدية".
وتوقفت دورات وبطولات رابطتي المحترفين والمحترفات بسبب الفيروس حتى 13 يوليو، في حين ألغيت بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى، وذلك للمرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية، وتم تأجيل بطولة فرنسا المفتوحة المفضلة لنادال إلى 27 سبتمبر.