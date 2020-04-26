مارادونا: أول مباراة بعد العودة ستكون أشبه بلقاء حبيبتك

المصدر: البيان الإلكتروني

ينتظر الأسطورة دييجو مارادونا، المدير الفني لفريق خيمناسيا لا بلاتا الأرجنتيني عودة منافسات كرة القدم بفارغ الصبر، موضحاً أن أول مباراة بعد عودة النشاط في حضور الجمهور ستكون أشبه بمقابلتك حبيبتك بعد إجازة طويلة.

وأضاف عبر صحيفة El Dia الأرجنتينية: "لحسن الحظ نمتلك أعظم المسؤولين في الاتحاد الأرجنتيني، لا أشك في اتخاذهم أفضل القرارات".

وعن روتينه في الحجر الصحي قال الأسطورة: "أتحدث إلى لاعبي فريقي يوميا لمعرفة أحوالهم، عن طريق الاون لاين والتذي أصبح عنصر محوري في تدريبات الفريق حتى لا يفقد اللاعبون لياقتهم".

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