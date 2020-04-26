غوارديولا في طريقه إلى خيانة أصدقائه ببرشلونة

المصدر: متابعة - محمد فضل

لن يمر صيف برشلونة متصدر الليغا هادئا في ظل الرمال المتحركة، التي تشهدها ساحة ملعب الكامب نو حيث أطماع الأندية الخارجية في ضم عدد من اللاعبين ما قد يسبب قلقاً كبيراً لإدارة وجماهير البارسا .

وذكرت الصحف الكاتلونية، أن الخطورة هذه المرة ستأتي إلى رفاق ميسى من قبل صديقهم القديم بيب غوريولا مدرب برشلونة السابق ومان سيتي الحالي، والذي سيقوم بحمله منظمه القصد منها ضم الخيارات المطروحة في ساحة الميركاتو الصيفي ويسعى المدرب الأسباني إلى تكوين فريق قوي يعوض إخفاق الموسم الحالي

وينوي غوراديولا أعتراض مسار برشلونة في السوق هذه المرة، كما انه سيعلن رفضه بيع لابورتي لفريقه القديم بل سيسعى في الوقت ذاته لخطف ظهير البارسا البرتغالي سيميدو.

ولن يتوقف بيب عند هذا الحد وسيحاول جاهداً كسب توقيع روبين ديان مدافع بنفيكا المطلوب من برشلونة، وستكون الصدمة الكبرى لجماهير كامب نو هى اصرار مدربهم السابق على التعاقد مع النجم الأرجنتيني لاوتارو وتحويل مساره الى ملعب الاتحاد بدلا من ماعب البارسا.

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