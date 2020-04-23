تأجيل جديد لأولمبياد 2020 .. أمر مستحيل

المصدر: أ ف ب

أكد يوشيرو موري رئيس اللجنة المنظمة، اليوم الخميس، أنه لا يمكن تأجيل أولمبياد طوكيو 2020 مرة أخرة بعد صيف 2021 والذي فرضه تفشي فيروس كورونا المستجد، وأن فكرة تأجيل الاولمبياد بعد موعدها الجديد في 23 يوليو 2021 "غير واردة قطعا"

تابع "أيضا بالتفكير في الرياضيين والقضايا المتعلقة بادارة الالعاب، من الصعب تقنيا تأخيرها لمدة عامين".

وكشف موري انه طرح فكرة تأجيل الالعاب لسنتين على رئيس الوزراء شينزو آبي، لكن "رئيس الوزراء قرر أن التأجيل لسنة هو المسار الصحيح".

واضطر المنظمون اليابانيون تحت ضغط كبير من الرياضيين، الاتحادات الرياضية ثم اللجنة الاولمبية الدولية الى تأجيل الألعاب في مارس الماضي لمدة سنة.

ويرى المنظمون والمسؤولون اليابانيون ان تأجيل الألعاب سيكون فرصة لتظهير انتصار البشرية على فيروس "كوفيد-19"، لكن بدأت تساؤلات تطرح عما اذا كانت فترة التأجيل لسنة كافية أم لا.

ولا شك بأن تأجيل الألعاب الأولمبية فرض تغييرات لوجستية كبيرة ونفقات إضافية على المنظمين. كما أن حفلي الافتتاح والختام سيطرأ عليهما "مراجعات جذرية" لتقليص النفقات، كما طالب البعض مخرجي الحفلين بتضمين رسائل حول ازمة فيروس كورونا.

