أديبايور: لن أتبرع لمواجهة كورونا.. أنا حر

المصدر: البيان الألكتروني

بعد تعرض التوغولي إيمانويل أديبايور مهاجم أوليمبيا الباراغوياني إلى انتقادات عنيفة في بلاده توغو بسبب عدم تبرعه في حرب البلاد ضد تفشي فيروس كورونا، رغم الدور الكبير الذي يقدمه نجوم آخرون لمواجهة انتشاره في إفريقيا.

رد مهاجم أرسنال ومانشستر سيتي السابق عبر فيديو نشره بنفسه قائلاً: "بالنسبة لأولئك الذين يقولون إنني لا أتبرع، دعني أكون واضحا، أنا فعلا لا أتبرع هذا الأمر حرية شخصية. وأمر بسيط للغاية".

وأضاف أديبايور "أفعل ما أريد أن أفعله، وأتناول الطعام الذي أريده، وهذا هو الأهم. وبعد ذلك، سيكون هناك من ينتقدونني لأنني لم أقوم بتأسيس مؤسسة خيرية في توغو".

واستدرك "لكن يبدو أنني من أحضر فيروس كورونا إلى توغو، إنه أمر مؤسف للغاية ولكن هذا هو الحال وما حدث في البلد".

وأتم مهاجم ريال مدريد السابق "يمكنك أن تقارنني بدروغبا، يمكنك أن تقارنني بصامويل إيتو، لكن للأسف لست دروغبا ولست إيتو، أنا إيمانويل أديبايور وسأفعل دائما ما أريد القيام به".