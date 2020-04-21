مقاتل نمساوي يعلن إسلامه ويختار اسم "خالد" لنفسه

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن النمساوي، ويلي أوت، مقاتل الفنون القتالية المختلطة MMA إسلامه خلال فيديو نشره عبر حسابه الشخصي في "إنستغرام".

وذكر المقاتل النمساوي البالغ 37 عاما في الفيديو الذي ظهر فيه من داخل منزله، أن فترة العزل الصحي التي سببها فيروس كورونا، أتاحت له الكثير من الوقت للتدقيق في الدين الإسلامي بشكل كبير، وتوصل أخيرا إلى رغبته بالإعلان عن إسلامه للجميع.

وحرص أوت على نطق الشهادة في مقطع الفيديو الذي جرى تداوله بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

كما قام بتغيير اسمه إلى "خالد" في حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

كما قال أوت في منشور آخر:"السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اليوم أخي بوراك كزيلرماك أعطاني سجادة صلاة ومصحفا، أدّينا صلاة الجمعة مع الأخوة، أنا عاجز عن الكلام عن هذه الاستجابة الإيجابية وأشكر المجتمع الإسلامي بأكمله على هذا الترحيب الحار".

وأضاف: "شكرا لكم جميعا من أعماق قلبي. أعطيتموني قوة وقوّيتم إيماني بالله سبحانه وتعالى، ما شاء الله".

يذكر أن أوت خاض 37 نزالا في مسيرته الاحترافية، فاز في 19 منها وخسر في 17 ، وانتهى نزال واحد بالتعادل.