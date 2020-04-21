عالم فيروسات يُحرج ديوكوفيتش

المصدر: البيان الأكتروني

أحرج عالم الفيروسات البارز، بريدراغ كون، عضو الفريق الصربي الذي يحارب تفشي كوفيد- 19، مصنف التنس الأول عالمياً، نوفاك ديوكوفيتش، موضحاً إنه لا ينبغي أن تصدر عنه مثل تلك التصريحات المناهضة للقاحات، بسبب تأثيرها الهائل في بلاده والعالم أجمع.

وتابع: أنا من أشد المعجبين به، وددت لو حظيت بالفرصة لأشرح له أهمية علم المناعة في الصحة العامة. خاصة وأن الوقت تأخر كثيراً، حتى يتفهم أنه بعتنق مفاهيم خاطئة".

جاء رد عالم الفيروسات على مواطنه نجم التنس العالمي، الذي صرح قبل عدة أيام، إذا كان تناول تطعيم بلقاح مضاد لفيروس كورونا أمرا إجباريا كي يعود للمشاركة في البطولات العالمية، فإنه لن يتناوله. ولن يجبره أحد على تناول إي لقاح كي يتمكن من السفر وأداء مبارياته.



