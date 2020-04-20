الصيني وو لي يشكر الأطباء بعد شفائه من كورونا

المصدر: أ ف ب

اشاد النجم الصيني وو لي، لاعب إسبانيول الإسباني لكرة القدم، بالتضحيات المبذولة من قبل الطواقم الطبية، بعد تشخيص اصابته بفيروس كورونا المستجد الشهر الماضي.

وكان الاتحاد الصيني لكرة القدم أعلن في 21 مارس الماضي أن أفضل لاعب في البلاد أصيب بالعدوى، فيما أشار اللاعب إلى أن الاعراض التي ظهرت عليه كانت خفيفة وسرعان ما اختفت.

وقال وو، وفقا لموقع الاتحاد الاسيوي لكرة القدم، "أنا شخصيا، من خلال تجربة إصابتي بالفيروس، لا يمكنني أن أصف الاحترام الذي أكنه للاطباء والممرضات الذين يضحون بوقتهم وسلامتهم لمساعدة المرضى على الشفاء".

وأضاف "لا بد لي من أن أشكرهم على رعايتهم الجيدة لي، وأيضا أولئك الذين يواصلون مساعدة المتضررين من كوفيد 19".

وحث وو، الذي عُزل في منزله في برشلونة بعدما جاءت نتيجة الاختبار الذي خضع له إيجابية، الناس على اتباع ارشادات الخبراء الطبيين ومنظمة الصحة العالمية للمساعدة في وقف انتشار الوباء.

وانضم وو الى الفريق الذي كان يحتل المركز الأخير في ترتيب الدوري الإسباني عند تعليق البطولة في منتصف مارس الماضي بسبب "كوفيد-19"، في يناير من العام الماضي قادما من شنغهاي سيبغ.

واعتبر اللاعب الدولي البالغ من العمر 28 عاما، أن مقدمي الخدمات الطبية الموجودين في الخطوط الامامية ابطال، "لذا ارجوكم لا تدعوا جهودهم تذهب سدى".

وعاد وو، الذي سجل عشرة اهداف في 54 مباراة مع اسبانيول، الى ممارسة التمارين الخفيفة منذ مطلع هذا الشهر.

