ديوكوفيتش يرفض لقاح كورونا

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

أبدى مصنف التنس الأول عالمياً، نوفاك ديوكوفيتش، معارضته الحصول على أي لقاحات لمواجهة تفشي فيروس كورونا الحالي، مؤكدا أنه سيضطر إلى اتخاذ قرار خاص بمشواره في التنس إذا أصبح اللقاح إلزامياً للمشاركة في البطولات.

ونقل موقع "إيه أس"، تصريحات لديوكوفيتش، الفائز بالبطولات الأربع الكبرى 17 مرة، أكد فيها خلال محادثة على "الفيس بوك" مع زملاء رياضيين صربيين، أنه شخصياً ضد اللقاحات، ولا يرغب في ذلك، وإذا أجبر على الحصول على لقاح حتى يتمكن من السفر، فسيكون مضطراً إلى اتخاذ قرار حول مستقبله الرياضي.

وقال : " لدي أفكاري الخاصة بي، ولا أعرف إذا كانت ستتغير أما لا، ولكن هذا يؤثر بشكل مباشر على احترافي للتنس، لأنني لا أعرف إذا كنت سأسافر أم لا".

وكان خبراء طبيون، قد توقعوا ظهور لقاح لفيروس كورونا، بعد 12 شهراً على الأقل، ونظراً لقيود السفر حول العالم حالياً، ربما يكون التنس، آخر الرياضات التي يتم استئنافها، إذا لم يظهر اللقاح مبكراً.