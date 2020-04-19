المريخ يمنح استاده لـ "الجيش الأبيض" لمكافحة كورونا

المصدر: دبي-ياسر قاسم

وضع نادي المريخ استاده الخاص في مدينة أم درمان بالعاصمة السودانية الخرطوم تحت تصرف وزارة الصحة ليكون ضمن مقار مكافحة "جائحة كورونا"، وقابلت وزارة الصحة في ولاية الخرطوم.

مبادرة نادي المريخ غير المسبوقة قوبلت بكثير من التقدير والاعجاب، وقام الدكتور أحمد محمد آدم سعيد، إستشاري الجراحة العامة وجراحة المناظير بمعاينة الاستاد مساء الأحد بتكليف من مدير عام وزارة الصحة.

وبدأت الترتيبات فوراً لإعداد سكن إضافي للكوادر الطبية في الاستاد تحسباً من تزايد حالات "كورونا" في السودان والتي وصلت 66 حالة، وأطلق نادي المريخ شعار "الجيش الأحمر مع الجيش الأبيض" لمكافحة الكورونا، تعبيراً عن مساندة الفريق الأحمر للأطباء وكل العاملين في الاطار الطبي.

وتحتوي مرافق استاد "القلعة الحمراء" على عدد من غرف السكن وصالات مكيفة وقاعات ومطبخ مجهز بالثلاجات مع وجود 3 قاعات للمؤتمرات مجهزة بكل ما يلزم وقاعة VIP وردهات وميدان خماسيات و parking مخصص للسيارات، وسيكون الاستاد بكامله تحت تصرف الأطباء في هذه الفترة.