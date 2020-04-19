حكم تونسي يروج للتباعد بأسلوب طريف

المصدر: دبي- عدنان الغربي

استغل حكم تونسي في كرة اليد فترة توقف النشاط الرياضي ونزل إلى الشارع بمدينة نابل شمال البلاد مستخدما صافرته والبطاقات الصفراء والحمراء بهدف توعية الأفراد بأهمية احترام التباعد الأجتماعي للحد من تفشي فيروس كورونا بأسلوب طريف، حيث يقوم برفع البطاقة الصفراء في وجه المخالفين وفي بعض الحالات يستخدم البطاقة الحمراء ضد كل من يتعنّت في عدم احترام مسافة التباعد.

وقام الحكم الذي يدعى عبد الحق التلاتلي بالتجول بين الأحياء ووصل إلى بائع خضار حيث يقف الزبائن قريبين من بعضهم البعض واستخدم صافرته للتّفريق بينهم رافعا بطاقة صفراء وأحيانا بطاقة حمراء، واستمرّ بتكرار ذلك مع كافّة الأشخاص الذين يجدهم متجمّعين في مكان واحد لتجنب العدوى بالفيروس.

وسجلت تونس 866 إصابة بفيروس كورنا إلى غاية أمس، فيما توفي 37 شخصا بسبب الوباء الذي بدأ بالانتشار في البلاد بداية الشهر الماضي، وقامت الحكومة التونسية بتمديد فترة الحجر الصحي الشامل حتى إشعار آخر.